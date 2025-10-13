Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zwei Gasflaschen mit Kohlensäure entwendet: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Kleve (ots)

Am Freitag (10. Oktober 2025) kam es zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl an der Spyckstraße in Kleve. Ein oder mehrere Täter verschafften sich, auf bislang ungeklärte Weise, Zutritt zum Gebäude einer Gaststätte und entwendeten dort, aus einem Kellerraum, zwei Gasflaschen mit Kohlensäure, bevor Sie sich von der Örtlichkeit entfernten.

Die Kripo Kleve ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

