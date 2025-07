Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leinfelden-Echterdingen: Frontalzusammenstoß fordert zwei Schwer- und drei Leichtverletzte

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag gegen 13:40 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 1208 zwischen Leinfelden-Echterdingen und Steinenbronn ein Verkehrsunfall, bei dem insgesamt 5 Personen teils schwer verletzt wurden. Die 34-jährige Fahrerin eines Ford Focus fuhr mit ihrem Pkw in Richtung Steinenbronn, als sie aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Renault zusammenstieß. Der Renault wurde durch die Kollision seitlich nach hinten geschoben, weshalb in der Folge ein hinter dem Renault fahrender VW Multivan mit seiner Front in die linke Seite des Renault prallte. Durch die Kollision wurde sowohl die Fahrerin des Ford Focus, als auch deren einjähriges Kleinkind leicht verletzt. Im Renault wurde die 64-jährige Fahrerin und eine 63-jährige Mitfahrerin schwerverletzt, während der 63-jährige Beifahrer leichte Verletzungen erlitt. Die fünf Insassen des VW Multivan blieben unverletzt. Alle Verletzten wurden zu weiteren Behandlungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich in einer ersten Schätzung auf 30.000 Euro, alle beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Vor Ort befanden sich neben 5 Streifen der Polizeipräsidien Reutlingen und Ludwigsburg starke Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls eingesetzt. Die Unfallstelle ist zwischenzeitlich geräumt, die Reinigungsmaßnahmen dauern aber noch an. Die genauen Gründe des Unfallhergangs sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

