Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Mercedes-Fahrer verursacht zwei Unfälle innerhalb weniger Stunden

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag um 14:30 Uhr befuhr ein 84-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz die Cannstatter Straße in Remseck-Aldingen. Aus Unachtsamkeit kam der Fahrzeuglenker nach rechts von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einem PKW VW, sowie einem PKW Audi, die am Fahrbahnrand geparkt waren. Der Fahrer des Mercedes wurde durch den Rettungsdienst vor Ort untersucht, blieb aber unverletzt. Durch den Aufprall wurden der Mercedes und der VW derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beträgt nach polizeilicher Schätzung etwa 22.000 Euro. Bereits gegen 12:20 Uhr war der 84-Jährige im Straßenverkehr aufgefallen, als er in der Kornwestheimer Straße vor der dortigen Apotheke gegen einen Poller fuhr. Die Polizei fertigt nun einen Bericht an die Führerscheinstelle.

