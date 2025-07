Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B27 Höhe Kornwestheim-Süd: Verkehrsunfallflucht mit 22.000 Euro Schaden - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter männlicher Fahrer eines silbernen Kombis hielt es für angebracht, am Freitag (11.07.) gegen 14:30 Uhr, auf der B27 in Fahrtrichtung Stuttgart, kurz vor der Anschlussstelle Kornwestheim-Süd, auf dem linken Fahrstreifen anzuhalten. Schuld könnte ein toter Igel gewesen sein, der in diesem Bereich auf der Fahrbahn lag. In der Folge musste ein 45-jähriger Mercedes-Lenker eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Unfall zu verhindern. Eine hinter diesem fahrende 37-jährige Volvo-Lenkerin bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf das abgebremste Fahrzeug auf. Beide Fahrzeug-Lenker wurden leicht verletzt, während der Verursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Es kam kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen, da beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 22.000 Euro. Zum Verursacher ist lediglich bekannt, dass er einen silbernen Kombi fuhr, etwa 180 cm groß und von normale Statur war und hellbraune Haare hatte. Bei Hinweisen zu Fahrer oder Fahrzeug wird gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter Tel.: 07154 1313-0 oder per E-Mail unter kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

