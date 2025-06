POL-MFR: (659) Zigarette löste schadensträchtigen Brand aus

Wolframs-Eschenbach (ots) - Am Mittwochabend (25.06.2025) geriet ein Pkw in einem Waldgebiet in Wolframs-Eschenbach (Lkrs. Ansbach) in Brand. Das Feuer griff in der Folge auf mehrere tausend Quadratmeter Waldfläche über. Gegen 18:00 Uhr fuhr ein 71-jähriger Mann, berechtigt als Jäger, mit seinem Pkw in ein ...

