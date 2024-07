Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit falschen Kennzeichen zum Tanken

Weimar (ots)

Am Mittwochabend teilte ein aufmerksamer Weimarer mit, dass er beobachtet hatte, wie im Weimarer Norden zwei Männer die Kennzeichen von einem Opel an einen Renault anbrachten. Auch konnte er Angaben zum Standort der beiden Fahrzeuge machen. Eine entsprechende Prüfung nach Feststellung des Fahrzeugnutzers ergab, dass dem 23-jährigen beide Fahrzeuge gehören. Er wollte mit dem Renault zum Tanken fahren, der jedoch nicht zugelassen war. Also entschloss er sich kurzerhand für das Anbringen der falschen Kennzeichen. Dem nicht genug, gehörten die Kennzeichen aber auch nicht an den Opel, von dem er sie abgemacht hatte. In Summe erwarten ihn nun mehrere Anzeigen wegen Urkundenfälschung, Verstoß Pflichtversicherung und Abgabeordnung. Sowohl die Kennzeichen als auch die Fahrzeugschlüssel zu beiden Fahrzeugen wurden sichergestellt.

