Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von tiefstehender Sonne geblendet

Weimar (ots)

Am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr befuhr eine 50-jährige Frau mit ihrem Pkw Audi die Rießnerstraße in Weimar in Richtung Buttelstedter Straße. Sie wollte sie auf der Fahrbahn wenden. Aus Unachtsamkeit und von der tiefstehenden Sonne geblendet kollidierte sie dabei mit einer Radfahrerin (45 Jahre) im Gegenverkehr. Die Radfahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. An Fahrrad und Pkw entstand Sachschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von 550 Euro.

