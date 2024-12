Polizei Aachen

POL-AC: Alleinunfall - Mann fährt mit Auto gegen Baum

Würselen/ Alsdorf (ots)

Bei einem Alleinunfall zwischen Würselen und Alsdorf ist ein Mann gestern Mittag (9.12.24) mit seinem Wagen gegen einen Baum gefahren.

Der 62-Jährige war in seinem Wagen gegen 12.40 Uhr auf der Neusener Straße aus Richtung Linden-Neusen in Richtung Mariadorf unterwegs, als das Auto plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Zeugen begannen noch vor Ort mit der Reanimation und alarmierten die Rettungskräfte. Ein Rettungswagen brachte den Alsdorfer unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrskommissariats könnte ein medizinischer Notfall die Ursache für den Unfall gewesen sein.

Für die Unfallaufnahme war ein Verkehrsunfallaufnahmeteam vor Ort. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell