Polizei Aachen

POL-AC: Garagenbrand in Alsdorf

Alsdorf (ots)

In der Jülicher Straße ist es in der Nacht auf Samstag (07.12.24) zu einem Brand in einer Garage gekommen. Auch Teile des angrenzenden Gebäudes wurden dabei beschädigt. Zwei Knallgeräusche machten die Anwohner gegen 1.25 Uhr auf den Brand aufmerksam. Sie verständigten sofort die Rettungsdienste. Obwohl die Feuerwehr die Flammen schnell unter Kontrolle bringen konnte, brannte die Garage völlig aus. Ein darin abgestellter Pkw wurde durch das Feuer völlig zerstört. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig auf die Straße retten. Niemand wurde verletzt. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (am)

