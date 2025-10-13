Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Grundschule: Unbekannte Täter entwenden zwei graue Tresore

Rees (ots)

Im Zeitraum von Freitag (10. Oktober 2025), 17:30 Uhr und Samstag (11. Oktober 2025), 14:17 Uhr kam es an der Greisstraße in Rees zu einem Einbruchdiebstahl. Der oder die Täter beschädigten eine Zugangstür und verschafften sich somit Zutritt zu den Räumlichkeiten der Schule. Dort durchsuchten die Täter mehrere Büroräume und entwendeten zwei graue Tresore, in denen sich ein unbekannter Bargeldbetrag befunden hatte.

Die Kripo Emmerich sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

