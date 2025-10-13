PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Bürocontainer auf Wertstoffhof aufgebrochen: Zeugen gesucht

Emmerich am Rhein-Vrasselt (ots)

Am Montag (13. Oktober 2025) verschafften sich unbekannte Täter gegen 01:55 Uhr Zutritt zum Gelände eines Wertstoffhofs am Blackweg in Emmerich. Der oder die Täter beschädigten dort die Tür eines Bürocontainers, entwendeten nach aktuellem Kenntnisstand aber keine Wertgegenstände und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Zeugen werden gebeten sich bei der Kripo Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (pp)

