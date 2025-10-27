PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrecher flüchten nach Alarmauslösung
Zeugensuche

Wegberg-Rath-Anhoven (ots)

Gegen 02.45 Uhr drangen zwei Einbrecher am Sonntagmorgen (26. Oktober) gewaltsam in das Verkaufszelt eines an der Gladbacher Straße gelegenen Baumarktes ein. Auf Grund der Auslösung eines Alarms verließen sie das Zelt vermutlich ohne Beute. Auf Videoaufzeichnungen war zu erkennen, wie zwei dunkel gekleidete Personen, eine davon mit dunklem Rucksack, das Gelände in unbekannte Richtung verließen. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Diebstahl aus Kfz

    Erkelenz-Keyenberg (ots) - Am Keyenberger Markt stahlen unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag (23. Oktober), 17 Uhr, auf Freitag (24. Oktober), 07.15 Uhr, aus einem Kfz nach ersten Erkenntnissen unter anderem diverse Sportsachen und eine geringe Menge Bargeld. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Geldbörse aus Pkw entwendet

    Erkelenz-Gerderath (ots) - Zwischen dem 24. Oktober (Freitag), 21 Uhr, und dem 25. Oktober (Samstag), 14.30 Uhr, entwendeten unbekannte Personen aus einem auf der Meister-Gerhard-Straße abgestellten Pkw eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Ausweisdokumenten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Anhängerdiebstahl

    Gangelt-Langbroich (ots) - Unbekannte stahlen am Sonntag (26. Oktober) zwischen 07.15 Uhr und 08.20 Uhr in der Straße Im Heggen einen Kfz-Anhänger, an dem ein Kennzeichen aus Heinsberg (HS-) angebracht war. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren