Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrecher flüchten nach Alarmauslösung

Zeugensuche

Wegberg-Rath-Anhoven (ots)

Gegen 02.45 Uhr drangen zwei Einbrecher am Sonntagmorgen (26. Oktober) gewaltsam in das Verkaufszelt eines an der Gladbacher Straße gelegenen Baumarktes ein. Auf Grund der Auslösung eines Alarms verließen sie das Zelt vermutlich ohne Beute. Auf Videoaufzeichnungen war zu erkennen, wie zwei dunkel gekleidete Personen, eine davon mit dunklem Rucksack, das Gelände in unbekannte Richtung verließen. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

