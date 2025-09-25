Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Dienstag (23.09.2025), 13 Uhr, und Mittwoch (24.09.2025), 7 Uhr, brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Achtmorgenstraße (Höhe Unterer Knappenweg) auf und entwendeten Tabakwaren und Bargeld. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinwiese auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell