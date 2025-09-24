PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 45-Jähriger verstirbt nach Kollision mit Zug

Böhl-Iggelheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Sonntag (21.09.2025), gegen 00:40 Uhr, wurde ein 45-Jähriger am Bahnhof Böhl-Iggelheim von einem anfahrenden Zug erfasst. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie der Mann neben dem anfahrenden Zug herlief und dann in das Gleisbett geriet. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte es sich um einen Unglücksfall gehandelt haben.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung der genauen Todesumstände soll der Verstorbene obduziert werden.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz)
Herr Staatsanwalt Mayr
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 17:10

    POL-PPRP: Rücknahme Vermisstenfahndung des Polizeipräsidiums Südhessen

    Viernheim (ots) - Die Fahndung nach einem in Viernheim wohnhaften 66 Jahre alten Mann, der seit Mittwoch (20.8.) als vermisst gemeldet war, kann eingestellt werden. Der Gesuchte konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Hinweis an die Medien: Es wird gebeten, das für die Fahndung zur Verfügung gestellte Lichtbild sowie die personenbezogenen Daten zu löschen. Vielen ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 14:48

    POL-PPRP: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (23.09.2025), zwischen 6 und 16 Uhr, entwendeten Unbekannte einen Motorroller in einem Parkhaus in der Fritz-Trambauer-Straße. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .   Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 14:32

    POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Dienstag (23.09.2025, gegen 21 Uhr) kollidierten auf der Kreuzung Mecklenburger Straße/Kärntner Straße zwei Autos. Ein 45-Jähriger fuhr auf der Mecklenburger Straße und nahm beim Linksabbiegen, einer 35-Jährigen die Vorfahrt. Dadurch verlor die Fahrerin die Kontrolle und geriet auf eine Grünfläche, wo sie zwei Absperrpfosten überfuhr. Der auf der Rückbank sitzende 12-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren