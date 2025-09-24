Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 45-Jähriger verstirbt nach Kollision mit Zug

Böhl-Iggelheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Sonntag (21.09.2025), gegen 00:40 Uhr, wurde ein 45-Jähriger am Bahnhof Böhl-Iggelheim von einem anfahrenden Zug erfasst. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie der Mann neben dem anfahrenden Zug herlief und dann in das Gleisbett geriet. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte es sich um einen Unglücksfall gehandelt haben.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung der genauen Todesumstände soll der Verstorbene obduziert werden.

