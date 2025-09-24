POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Ludwigshafen (ots)
Am gestrigen Dienstag (23.09.2025, gegen 21 Uhr) kollidierten auf der Kreuzung Mecklenburger Straße/Kärntner Straße zwei Autos. Ein 45-Jähriger fuhr auf der Mecklenburger Straße und nahm beim Linksabbiegen, einer 35-Jährigen die Vorfahrt. Dadurch verlor die Fahrerin die Kontrolle und geriet auf eine Grünfläche, wo sie zwei Absperrpfosten überfuhr. Der auf der Rückbank sitzende 12-jährige Sohn der Fahrerin wurde leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst betreut.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell