POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagabend (23.09.2025) gegen 19 Uhr kam es vor dem Supermarktparkplatz in der Eschenbachstraße zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Als eine 48-Jährige von dem Parkplatz auf die linke Spur der Brunckstraße auffuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem unbekannten Auto, welches mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein soll. Das Auto, bei dem es sich wahrscheinlich um einen weißen Seat Leon ...

mehr