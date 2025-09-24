Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (23.09.2025) gegen 19 Uhr kam es vor dem Supermarktparkplatz in der Eschenbachstraße zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Als eine 48-Jährige von dem Parkplatz auf die linke Spur der Brunckstraße auffuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem unbekannten Auto, welches mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein soll. Das Auto, bei dem es sich wahrscheinlich um einen weißen Seat Leon mit dem Kennzeichen LU-S??? handele, flüchtete anschließend entgegen der Einbahnstraße in die Rückertstraße.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem gesuchten weißen Seat Leon geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell