Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (22.09.2025), gegen 14:30 Uhr, kam es an der Kreuzung der Hohenzollernstraße mit der Bürgermeister-Grünzweig-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 58-jährigen Autofahrer und einem 79-jährigen Motorrollerfahrer, nachdem der Autofahrer die Vorfahrt des Rollerfahrers missachtete. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

