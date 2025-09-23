POL-PPRP: Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Mutterstadt (ots) - Am Montag, zwischen 18:50 und 22:50 Uhr, wurde in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bohligstraße in Mutterstadt, zwischen Ludwigshafener Straße und Turnhallenstraße, eingebrochen. Es wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 ...

