POL-PPRP: Rollerfahrer bei Unfall verletzt
Ludwigshafen (ots)
Am Montag (22.09.2025), gegen 14:30 Uhr, kam es an der Kreuzung der Hohenzollernstraße mit der Bürgermeister-Grünzweig-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 58-jährigen Autofahrer und einem 79-jährigen Motorrollerfahrer, nachdem der Autofahrer die Vorfahrt des Rollerfahrers missachtete. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.
