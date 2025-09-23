POL-PPRP: Einbruch in Juweliergeschäft - Zeugen gesucht
Frankenthal (ots)
Am Montag (22.09.2025), zwischen 2:30 Uhr und 3 Uhr, brachen Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der August-Bebel-Straße in Frankenthal ein und entwendeten Schmuck.
Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.
