Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Juweliergeschäft - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am Montag (22.09.2025), zwischen 2:30 Uhr und 3 Uhr, brachen Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der August-Bebel-Straße in Frankenthal ein und entwendeten Schmuck.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell