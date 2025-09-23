Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrräder gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag (19.09.25), zwischen 12 und 17 Uhr, entwendeten Unbekannte im Brüsseler Ring, Ecke Amsterdamer Straße, ein Fahrrad der Marke Carver Bikes im Wert von 1.200 Euro.

Auch am Sonntag (21.09.2025), stahlen Unbekannte in der Tiefgarage eines Seniorenheims in der Gabriele-Münter-Straße zwischen 12 und 19:30 Uhr ein Fahrrad der Marke Cube wodurch ein Sachschaden von rund 3.900 Euro entstand. Haben Sie etwas beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell