Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tötungsdelikt - 2. Nachtrag

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 20.09.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6121641 und vom 22.09.2025 und vom 22.09.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6122206

Nach dem Tötungsdelikt am 20.09.2025 dauern die intensiven und umfangreichen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei weiter an. Zur Aufklärung der Tat wurde eine Mordkommission eingerichtet.

Neben der Identifizierung und Ergreifung von Tatverdächtigen konzentrieren sich die Ermittlungen insbesondere auf die Hintergründe und Umstände der Tat sowie ein mögliches Tatmotiv.

Der Leichnam des 26-Jährigen wurde am 21.09.2025 im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal im Institut für Rechtsmedizin der Universität Mainz obduziert.

Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion war eine Schussverletzung am Oberkörper, verbunden mit dem dadurch bedingten Blutverlust, todesursächlich.

Weitere Presseauskünfte können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht erteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Herr Leitender Oberstaatsanwalt Hubert Ströber
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Thorsten Mischler
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

