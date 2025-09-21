Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus geparktem Fahrzeug

Ludwigshafen - Süd (ots)

Am Samstag, den 20.09.2025 kam es in den frühen Morgenstunden auf dem Parkplatz eines Restaurants, nahe der Rheinpromenade in Ludwigshafen zu einem Diebstahl. Das Opfer war für kurze Zeit abgelenkt, als der unbekannte Täter die Tasche aus dem mitgeführten Fahrzeug des Geschädigten entwendete. Der Täter trug eine weiße Jacke und flüchtete in Richtung Ostasieninstitut. Außerdem konnte er eine größere Menge an Bargeld in Höhe von ca. 450EUR erlangen, die Tasche warf er zu einem späteren Zeitpunkt ohne Inhalt auf einen angrenzenden Parkplatz. Die Polizei bittet nun um Ihre Mithilfe. Haben Sie die Tat beobachtet und können Angaben zu dem Täter machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

