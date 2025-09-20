Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Flucht

Ludwigshafen-Süd (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 18.09.2025, gegen 18:00 Uhr bis Freitag, den 19.09.2025 zur Mittagszeit wurde ein geparkter, blauer Audi in der Mundenheimer Straße in Ludwigshafen beschädigt. Das Fahrzeug parkte auf einem Parkplatz nahe der Feuerwache. Die Polizei geht davon aus, dass der Audi beim Ein- oder Ausparken durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde, welches sich im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. Haben Sie den Verkehrsunfall beobachtet und können Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug, beziehungsweise dem Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

