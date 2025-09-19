Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnwagen

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum vom 04.09.2025 bis 18.09.2025 brachen bislang unbekannte Täter in einen Wohnwagen ein, der in der Palmenstraße, Ecke Knappenwegstraße, parkte. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

