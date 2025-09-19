Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 15-Jährige vermisst

Harthausen (ots)

Seit Dienstag, 16.09.2025, wird eine in Harthausen wohnende 15-Jährige vermisst. Sie verließ am Dienstag gegen 13 Uhr eine Einrichtung für Kinder und Jugendliche in der Heiligensteiner Straße in Harthausen. Zuletzt wurde die Vermisste in der Einrichtung in Harthausen gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Jugendliche besonders strenge Regeln, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 15-Jährigen:

- 1,65-1,70m - schwarze lange Haare - Trägt einen Rucksack bei sich.

Weitere Informationen, wie Name und ein Foto der Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/6lRsnw7

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23312 an die Kriminaldauerdienst Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell