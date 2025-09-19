PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 15-Jährige vermisst

Harthausen (ots)

Seit Dienstag, 16.09.2025, wird eine in Harthausen wohnende 15-Jährige vermisst. Sie verließ am Dienstag gegen 13 Uhr eine Einrichtung für Kinder und Jugendliche in der Heiligensteiner Straße in Harthausen. Zuletzt wurde die Vermisste in der Einrichtung in Harthausen gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Jugendliche besonders strenge Regeln, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 15-Jährigen:

   - 1,65-1,70m
   - schwarze lange Haare
   - Trägt einen Rucksack bei sich.

Weitere Informationen, wie Name und ein Foto der Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/6lRsnw7

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23312 an die Kriminaldauerdienst Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 11:08

    POL-PPRP: Drohmail gegen Schule

    Dudenhofen (ots) - In der Nacht zum Freitag (19.09.2025) ging bei einer Schule in Dudenhofen eine E-Mail ein, in welcher der Verfasser drohte, einen Sprengstoffanschlag in der Schule zu begehen. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach einer Bewertung durch Experten des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz ist von keiner Ernsthaftigkeit der Drohung auszugehen, weshalb der Schulbetrieb regulär aufgenommen und fortgeführt werden konnte. Solche ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 10:28

    POL-PPRP: Diebstahl auf Friedhof - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 15.09.2025, 18 Uhr, und dem 16.09.2025, 17 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter eine Kupfervase sowie ein Kupfergrablicht von einem Grab auf dem Friedhof in der Bliesstraße. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.300 Euro geschätzt. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 10:27

    POL-PPRP: Falscher Polizeibeamter - 89-Jähriger um Gold im Wert von rund 140.000 Euro gebracht

    Rhein-Pfalz-Kreis/Schifferstadt (ots) - Am Donnerstagnachmittag (18.09.2025) gegen 15 Uhr erhielt ein 89-jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis einen Anruf. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und teilte mit, dass die Tochter des Seniors einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem drei Personen schwer verletzt worden seien. Die Tochter befinde sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren