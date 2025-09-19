PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl auf Friedhof - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 15.09.2025, 18 Uhr, und dem 16.09.2025, 17 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter eine Kupfervase sowie ein Kupfergrablicht von einem Grab auf dem Friedhof in der Bliesstraße. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.300 Euro geschätzt. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

