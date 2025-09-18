Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rucksack aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (16.09.2025, 21 Uhr) bis Mittwoch (17.09.2025, 6 Uhr) schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines, in der Karl-Legien-Straße parkenden, grauen Kia Ceed ein. Durch die zerstörte Seitenscheibe entwendeten die Täter den auf dem Beifahrersitz liegenden Rucksack. Es entstand ein Schaden von 850 Euro.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen.

Lassen Sie deshalb keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell