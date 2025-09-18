Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Glasscheiben an Bushaltestellen eingeschlagen - Jugendliche ermittelt

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (18.09.2025, 19 Uhr) schlug eine Gruppe von drei Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren mehrere Glasscheiben von drei Bushaltestellen im Bereich Bahnhof Mundenheim, Maudacher Straße Ecke Bruchwiesenstraße und an der Schillerschule ein. Durch Zeugenhinweise konnten Polizeikräfte die Täter kontrollieren, welche einen Schaden von rund 20.000 Euro verursachten. Die Jugendlichen wurden anschließend an ihre Erziehungsberechtigten überstellt. Neben einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung müssen die Jugendlichen auch damit rechnen, dass ihnen der Schaden in Rechnung gestellt wird.

