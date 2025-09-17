POL-PPRP: Brand in Campinggebiet - 1. Nachtrag
Waldsee (ots)
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz
Nachtrag zur Pressmeldung vom 27.08.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6105422
Nachdem am 23.08.2025 der Carport einer Gaststätte im Campinggebiet "Auf der Au" in Waldsee gebrannt hatte, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen wegen Brandstiftung u.a. aufgenommen.
Nach den bisherigen Ermittlungen ergab sich der Verdacht gegen einen 28-jährigen in Ludwigshafen wohnenden Mann. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal durchsuchten Polizeikräfte letzte Woche die Wohnung des Mannes und stellten Beweismittel sicher.
Der 28-Jährige wurde aufgrund fehlender Haftgründe nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung auf freien Fuß entlassen.
Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei dauern weiter an.
Rückfragen bitte an:
Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de
oder
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Thorsten Mischler
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell