POL-PPRP: Brand in Campinggebiet - 1. Nachtrag

Waldsee (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressmeldung vom 27.08.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6105422

Nachdem am 23.08.2025 der Carport einer Gaststätte im Campinggebiet "Auf der Au" in Waldsee gebrannt hatte, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen wegen Brandstiftung u.a. aufgenommen.

Nach den bisherigen Ermittlungen ergab sich der Verdacht gegen einen 28-jährigen in Ludwigshafen wohnenden Mann. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal durchsuchten Polizeikräfte letzte Woche die Wohnung des Mannes und stellten Beweismittel sicher.

Der 28-Jährige wurde aufgrund fehlender Haftgründe nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung auf freien Fuß entlassen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei dauern weiter an.

