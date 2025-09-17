Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Restaurant - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (16.09.2025), zwischen 1 und 5:30 Uhr, gelangten Unbekannte in ein Restaurant in der Bismarckstraße, Höhe Berliner Platz,und brachen einen im Innenraum befindlichen Zigarettenautomaten auf. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell