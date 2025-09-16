POL-PPRP: Einbruch in Schule - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Unbekannte brachen im Zeitraum vom 12.09.2025 bis zum 15.09.2025 in die Georgens-Schule in der Ludwig-Bertram-Straße ein und entwendeten lediglich einen Schlüssel. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch ermittelt. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .
