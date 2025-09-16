PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrräder aus Keller entwendet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte gelangten in der Nacht von Sonntag, dem 14.09.2025, auf Montag, den 15.09.2025, in den Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Saarlandstraße (nahe der Fontanestraße) und entwendeten vier Pedelecs im Gesamtwert von über 8.000 Euro. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

