POL-PPRP: Fahrräder aus Keller entwendet - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Unbekannte gelangten in der Nacht von Sonntag, dem 14.09.2025, auf Montag, den 15.09.2025, in den Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Saarlandstraße (nahe der Fontanestraße) und entwendeten vier Pedelecs im Gesamtwert von über 8.000 Euro. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .
