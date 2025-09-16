Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Gartengrundstück - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte gelangten im Zeitraum vom 14.09.2025, 21:00 Uhr, bis zum 15.09.2025, 15:43 Uhr, auf ein Gartengrundstück in der Mannheimer Straße (nahe Wollstraße) und entwendeten eine Musikbox sowie einen Stromverteiler. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 400 Euro. Wer kann Hinweise zur Tat geben?? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell