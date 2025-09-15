PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl von Werkzeug aus Transporter

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Samstag (13.09.2025, 22 Uhr) bis Sonntag (14.09.2025, 18 Uhr) schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Mercedes-Benz Sprinters, an der Ecke Deutsche Straße/Sieglindenstraße, ein. Durch die zerstörte Beifahrerscheibe entwendeten die Täter mehrere Werkzeuge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.200 Euro. Haben Sie etwas beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

