POL-PPRP: Kollekte gestohlen - Täter durch Zeugen gefasst

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Sonntag, dem 13.09.2025, auf Montag, den 14.09.2025, in ein Restaurant in der Parkstraße ein und entwendeten einen Tresor mit Bargeld. Die Höhe des entwendeten Betrags wird derzeit noch ermittelt. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail ...

mehr