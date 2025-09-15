POL-PPRP: Kollekte gestohlen - Täter durch Zeugen gefasst
Ludwigshafen (ots)
Am gestrigen Sonntag, den 14.09.2025, versuchte ein 38-Jähriger gegen 9:50 Uhr die Kollekte aus der Kirche "Dreifaltigkeit" in der Rohrlachstraße zu stehlen. Zwei Männer bemerkten den Diebstahl und konnten den aus der Kirche flüchtenden Mann vor dieser bis zum Eintreffen der Polizeikräfte festhalten.
