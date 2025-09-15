POL-PPRP: Einbruch in Restaurant - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (Rheingönheim) (ots) - In der Hauptstraße in Ludwigshafen-Rheingönheim kam es am Samstag, den 13.09.205 gegen 20:45 Uhr, zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Im Rahmen derer sollen ein 26-Jähriger und zwei weitere Personen auf einen 41-Jährigen gemeinschaftlich eingeschlagen haben. Der 41-Jährige zog hieraufhin ein Messer und verletzt den 26-Jährigen durch mehrere Messerstiche, ...

mehr