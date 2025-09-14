PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPRP: 26-Jähriger durch Messerstiche verletzt

Ludwigshafen (Rheingönheim) (ots)

In der Hauptstraße in Ludwigshafen-Rheingönheim kam es am Samstag, den 13.09.205 gegen 20:45 Uhr, zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Im Rahmen derer sollen ein 26-Jähriger und zwei weitere Personen auf einen 41-Jährigen gemeinschaftlich eingeschlagen haben. Der 41-Jährige zog hieraufhin ein Messer und verletzt den 26-Jährigen durch mehrere Messerstiche, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der 41-Jährige wurde in Polizeigewahrsam genommen. Auch der 26-Jährige musste nach der Behandlung seiner Verletzungen in Polizeigewahrsam genommen werden. Zusätzlich wurde beiden Beteiligten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Blutproben entnommen.

Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzungen wurden eingeleitet. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i. A. L. Gudel, Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

