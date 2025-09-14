PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Ludwigshafen (Friesenheim) (ots)

Am Samstag den 13.09.2025, gegen 20:20 Uhr, kam es in der Brunckstraße im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26jähriger Mann befuhr mit seinem Motorrad die L523 in Richtung Norden. Der Kraftradfahrer habe im Bereich der BASF-Tore 5 und 11 laut Zeugen sein Fahrzeug erkennbar beschleunigt, um an weiteren Fahrzeugen rechts vorbeizufahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der Motorradfahrer aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins Schlingern und schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kam es zum Kontakt mit zwei Verkehrsschildern. Durch den Sturz wurde der Fahrer des Kraftrades schwer verletzt und musste in einem Ludwigshafener Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, setzen sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Rufnummer 0621-963 24250 in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. L. Gudel, Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

  • 13.09.2025 – 11:08

    POL-PPRP: Körperverletzung zwischen Fußgänger und Radfahrer

    Ludwigshafen - Rheingönheim (ots) - Am Freitagmittag kam es im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Brückweg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Fußgänger und einem Radfahrer. Ein 45 jähriger Ludwigshafener befand sich zu Fuß auf dem Gehweg auf dem Weg zur Haltestelle, als sich von hinten ein 40 jähriger Ludwigshafener Radfahrer näherte. Zwischen beiden Männern entwickelte sich hinsichtlich ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 11:01

    POL-PPRP: Sprengung eines Zigarettenautomaten

    Ludwigshafen - Gartenstadt (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Gartenstadt (Niederfeldsiedlung) zum Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Vermutlich drei unbekannte Täter wollten durch Aufsprengen an die Zigaretten und die Geldkassette im Inneren des Automaten gelangen. Durch die Heftigkeit der Explosion wurde der Automat allerdings komplett aus der Verankerung gerissen und lag auf dem Gehweg. Die ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 10:35

    POL-PPRP: Großbrand auf dem Gelände eines Fahrzeugverwertungshofs

    Ludwigshafen - Rheingönheim (ots) - Am Samstag, 13.09.2025, gegen 04:13 Uhr, kam es zum Brandausbruch auf einem Fahrzeugverwertungshof in Ludwigshafen-Rheingönheim. Die Feuerwehr konnte den Großbrand nach einigen Stunden unter Kontrolle bringen. Die Löscharbeiten werden vermutlich noch mehrere Stunden andauern. Verletzt wurde durch den Brand nach derzeitigem ...

    mehr
