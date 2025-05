Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Einsatz der Bundespolizei wegen unerlaubten Aufenthalts im Gleisbereich

Kehl (ots)

Am Mittwochnachmittag (21.05.) kam es zu einer Gleissperrung auf der Europabahn an der Eisenbahnbrücke in Kehl. Einsatzkräfte der Bundespolizei hatten einen französischen Staatsangehörigen, der in Begleitung seines Sohnes war, im Gleisbereich gesichtet. Es wurde eine unmittelbare Gleissperrung veranlasst. Die Beamten brachten Vater und Sohn aus dem Gleisbereich. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Bußgeldverfahren wegen unerlaubten Aufenthalts in den Gleisen eingeleitet.

Die Bundespolizei warnt:

Bitte beachten Sie, dass das Betreten des Gleisbereichs äußerst gefährlich ist. Schnell fahrende Züge können Sie in kurzer Zeit erreichen, was zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann.

