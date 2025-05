Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Oldenburg i.H.

Riskante Flucht vor Polizei - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer gefährlichen Fluchtfahrt eines schwarzen BMW, die sich am 23. April 2025 (Mittwoch) im Raum Göhl und Oldenburg i.H. ereignete. Der Fahrer des Pkw ignorierte bei gleich zwei Kontrollversuchen die Anhaltesignale eines Streifenwagens und flüchtete in riskanter und gefährdender Fahrweise vor der Polizei.

Am 23.04.25 kam es im Bereich Göhl zu einer gefährlichen Flucht eines schwarzen BMW vor einer Polizeikontrolle. Gegen 13:30 Uhr wurde das Fahrzeug erstmals in der Lübschen Straße durch Polizeikräfte festgestellt, als es einem Kindergarten vorbeifuhr. Der Fahrer wurde dabei eindeutig identifiziert. Beim Versuch der Beamten, den Pkw anzuhalten, beschleunigte der Fahrer plötzlich stark, überholte mit überhöhter Geschwindigkeit einen vorausfahrenden Sattelzug und konnte sich so der Kontrolle entziehen.

Trotz einer Verfolgung mit bis zu 110 km/h durch die Ortschaft, konnte der Sichtkontakt seitens der Einsatzkräfte nicht gehalten werden. Letztlich verlor sich die Spur des schwarzen BMW mit Ostholsteiner (OH) Kennzeichen an der Kreuzung zur Bundesstraße 501.

Wenige Stunden später, gegen 16:30 Uhr, wurde der besagte BMW mit gleichem Fahrer erneut im Bereich Göhler Straße/ Meiereiweg festgestellt. Auch diesmal entzog sich der Fahrer einer Kontrolle, indem er mit durchdrehenden Reifen bei Rotlicht über die Kreuzung fuhr. An der Einmündung zur Schauenburger Straße touchierte der flüchtige Pkw einen anderen Wagen, der die Kreuzung geradeaus überqueren wollte und verursachte dabei Sachschaden. Auch in diesem Fall gelang es dem Fahrer durch seine riskante Fahrweise und trotz intensiver Fahndung, sich einer Kontrolle zu entziehen. Am 28. April konnte das gesuchte Fahrzeug schließlich in Heringsdorf ohne Kennzeichen angetroffen und abgeparkt festgestellt werden.

Die Polizei in Oldenburg ermittelt nun wegen mehrere Verkehrsdelikte gegen einen 32 Jahre alten Ostholsteiner, darunter Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort.

Zur weiteren Aufklärung des Tatgeschehens suchen die Ermittler nun Zeugen. Insbesondere wird nach Personen gesucht, die die Fahrweise des schwarzen BMW am 23.04.25 zwischen 13:30 Uhr und 17:30 Uhr im Raum Göhl, Oldenburg oder Umgebung beobachtet haben. Zusätzlich werden Hinweise zu weiteren Verkehrsgefährdungen oder möglichen Unfallbeteiligungen erbeten. Infos nimmt die Polizei in Oldenburg unter der Rufnummer: 04361-1055 0 oder alternativ als E-Mail an: Oldenburg.Pst@polizei.landsh.de entgegen.

