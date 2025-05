Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Neustadt/ Holstein

Verdacht der Trunkenheit im Verkehr: Radfahrer nach Sturz leicht verletzt

Lübeck (ots)

Am Dienstagabend (06.05.2025) stürzte ein Radfahrer in Neustadt/ Holstein ohne Fremdeinwirkung auf den Gehweg und verletzte sich dabei ersten Erkenntnissen nach leicht. Während der Verkehrsunfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Ostholsteiner offenbar zuvor Alkohol konsumiert hatte. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr der 48 Jahre alte Ostholsteiner mit seinem Fahrrad den Gehweg der Straße Am Heisterbusch in Richtung der Krabbenstraße. Zeugenangaben nach soll der Mann dort ohne Fremdverschulden oder erkennbaren Grund plötzlich gestürzt sein. Er wurde vor Ort durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgt und zur weiteren Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Sachstand zog er sich leichte Verletzungen zu.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme erhärtete sich für alarmierten Beamten des Polizeireviers Neustadt der Verdacht, dass der Radfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest brachte Klarheit: Das Testgerät zeigte vor Ort einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille an.

Vor diesem Hintergrund wurde dem Ostholsteiner eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell