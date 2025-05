Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt reisenden Täter fest: fünfjähriges Einreiseverbot erlassen

Baden-Baden/Offenburg (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 10:30 Uhr informierte der Zugbegleiter eines Fernzugs die Bundespolizei über einen Taschendieb im Zug. Der Zugbegleiter hatte den 68-Jährigen wiedererkannt, da dieser bereits in der Vergangenheit eine Diebstahlshandlung begangen hatte, und verständigte die Bundespolizei. Bei Ankunft des Zuges am Bahnhof Baden-Baden wurde ein bosnischer Staatsangehöriger vorläufig festgenommen. Auch der Geschädigte, dem 300 Schweizer Franken entwendet worden waren, konnte ausfindig gemacht werden. Das Diebesgut konnte nach Hinweisen von mehreren Zeugen in der Gepäckablage des Zuges aufgefunden werden. Als der Tatverdächtige zum Streifenwagen gebracht werden sollte, sperrte er sich gegen die Laufrichtung und weigerte sich, in das Auto einzusteigen. Bei der Ankunft an der Dienststelle versuchte der 68-Jährige, einem Beamten in den Arm zu beißen, was jedoch verhindert werden konnte. Ihn erwartet eine Anzeige u. a. wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Diebstahls. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Frankreich zurückgeschoben. Er erhielt ein fünfjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot.

