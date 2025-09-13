Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Großbrand auf dem Gelände eines Fahrzeugverwertungshofs

Ludwigshafen - Rheingönheim (ots)

Am Samstag, 13.09.2025, gegen 04:13 Uhr, kam es zum Brandausbruch auf einem Fahrzeugverwertungshof in Ludwigshafen-Rheingönheim. Die Feuerwehr konnte den Großbrand nach einigen Stunden unter Kontrolle bringen. Die Löscharbeiten werden vermutlich noch mehrere Stunden andauern. Verletzt wurde durch den Brand nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind bislang unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr rät den Anwohnern, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es kann zu Geruchsbelästigungen und Sichtbehinderungen im gesamten Stadtgebiet kommen.

Hinweise werden vom Kriminaldauerdienst Ludwigshafen unter der Rufnummer 0621/963-23312 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell