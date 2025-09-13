PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Großbrand auf dem Gelände eines Fahrzeugverwertungshofs

Ludwigshafen - Rheingönheim (ots)

Am Samstag, 13.09.2025, gegen 04:13 Uhr, kam es zum Brandausbruch auf einem Fahrzeugverwertungshof in Ludwigshafen-Rheingönheim. Die Feuerwehr konnte den Großbrand nach einigen Stunden unter Kontrolle bringen. Die Löscharbeiten werden vermutlich noch mehrere Stunden andauern. Verletzt wurde durch den Brand nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind bislang unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr rät den Anwohnern, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es kann zu Geruchsbelästigungen und Sichtbehinderungen im gesamten Stadtgebiet kommen.

Hinweise werden vom Kriminaldauerdienst Ludwigshafen unter der Rufnummer 0621/963-23312 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Nadine Wolf, Polizeiführerin vom Dienst
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 13.09.2025 – 10:11

    POL-PPRP: Unfallflucht mit mehreren beschädigten Fahrzeugen

    Ludwigshafen- West (ots) - Am Freitag den 12.09.2025, im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 22:52 Uhr, kam es in der Deutschen Straße im Ludwigshafener Stadtteil West zu einem Verkehrsunfall. Aufgrund der Unfallermittlungen vor Ort dürfte ein Fahrzeug, welches die Deutsche Straße aus Richtung Bruchwiesenstraße befuhr, aus bislang ungeklärter Ursache sieben Pkw beschädigt haben. Diese Fahrzeuge standen ordnungsgemäß ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 15:06

    POL-PPRP: Mofadiebstahl - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag, den 11.09.2025, stahlen Unbekannte in der Grünerstraße, Ecke Bleichstraße, zwischen 19 und 23 Uhr ein elektrisches Mofa. Trotz Lenkrad- und Felgenschloss gelang es, den Roller zu entwenden. Haben Sie etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 15:05

    POL-PPRP: Zusammenstoß einer Straßenbahn und eines Autos

    Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Donnerstag, den 11.09.2025, um 20:20 Uhr stießen in der Rheingönheimer Straße eine Straßenbahn und ein Auto zusammen. Der 46-jährige Fahrer des Wagens befuhr die Rheingönheimer Straße in Richtung Hauptstraße und bog links in die Straße Am Hofgut ab. Dabei übersah er die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn. Der 46-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren