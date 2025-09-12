POL-PPRP: Mofadiebstahl - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Am Donnerstag, den 11.09.2025, stahlen Unbekannte in der Grünerstraße, Ecke Bleichstraße, zwischen 19 und 23 Uhr ein elektrisches Mofa. Trotz Lenkrad- und Felgenschloss gelang es, den Roller zu entwenden.
Haben Sie etwas beobachtet?
Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell