Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 11.09.2025 kam es um 13:30 Uhr an der Kreuzung Mundenheimer Straße und Von-Weber-Straße zur Fahrerflucht. Ein 36-Jähriger befuhr mit seinem Linienbus die Mundenheimer Straße Richtung Adlerdamm, als ein roter SUV an der Kreuzung nach links in die Von-Weber-Straße abbog und dem Busfahrer die Vorfahrt nahm. Der 36-Jährige musste mit dem Bus eine Gefahrenbremsung machen, um eine Kollision beider Fahrzeuge zu vermeiden. Dadurch verletzten sich die vier Mitfahrenden. Der Verursacher fuhr davon Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell