POL-PDLU: Nach Streitigkeiten in Haft

Speyer (ots)

Am Samstag, den 28.06.2025 gegen 16 Uhr, kam es im Rahmen des SWR -Festivals in der Maximilianstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Einer der Beteiligten konnte durch die Polizeibeamten angetroffen und eine Personenkontrolle durchgeführt werden. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den 44jährigen Speyer ein Haftbefehl besteht. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Ansonsten verlief die gut besuchten SWR-Veranstaltung durchweg friedlich.

