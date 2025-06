Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Radfahrer unter Drogeneinfluss baut Unfall

Waldsee (ots)

Am Samstag, den 28.06.2025, gegen 18:35 Uhr, verlor der 19-jährige Radfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße gegen einen geparkten Pkw. Am Pkw entstand Sachschaden. Der Radfahrer wurde nicht verletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme konnten bei dem Radfahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein freiwilliger Drogentest verlief positiv auf mehrere Stoffgruppen. Den 19-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen Gefährdung im Straßenverkehr sowie ggf. eine Folgeanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Darüber hinaus dürfte er als Fahranfänger mit einem Fahrverbot, der Verlängerung seiner Probezeit sowie einem Aufbauseminar rechnen.

