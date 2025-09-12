PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zusammenstoß einer Straßenbahn und eines Autos

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 11.09.2025, um 20:20 Uhr stießen in der Rheingönheimer Straße eine Straßenbahn und ein Auto zusammen. Der 46-jährige Fahrer des Wagens befuhr die Rheingönheimer Straße in Richtung Hauptstraße und bog links in die Straße Am Hofgut ab. Dabei übersah er die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn. Der 46-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen der Straßenbahn blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 15:03

    POL-PPRP: Fahrerflucht - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am 11.09.2025 kam es um 13:30 Uhr an der Kreuzung Mundenheimer Straße und Von-Weber-Straße zur Fahrerflucht. Ein 36-Jähriger befuhr mit seinem Linienbus die Mundenheimer Straße Richtung Adlerdamm, als ein roter SUV an der Kreuzung nach links in die Von-Weber-Straße abbog und dem Busfahrer die Vorfahrt nahm. Der 36-Jährige musste mit dem Bus eine Gefahrenbremsung machen, um eine Kollision beider ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 15:02

    POL-PPRP: Handtasche und Sporttasche aus Autos gestohlen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch, den 10.09.2025, wurde in der Von-Kieffer-Straße zwischen 14 und 17 Uhr auf dem Supermarktparkplatz vor der dortigen Bäckerei eine Umhängetasche vom Beifahrersitz eines unverschlossenen Opel Movano gestohlen. In der Nacht von Mittwoch (10.09.2025) auf Donnerstag (11.09.2025) schlugen Unbekannte in der Saarlandstraße, auf Höhe des ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 10:40

    POL-PPRP: Einbruch in Vereinsgebäude - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch (10.09.2025, 22:30 Uhr) auf Donnerstag (11.09.2025, 9 Uhr) in ein Vereinsheim und die angrenzende Gaststätte in der Friedrichstraße (nähe Ernst-Eiselen-Straße) ein und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Wer kann Hinweise zum Einbruch geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren