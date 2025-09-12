POL-PPRP: Zusammenstoß einer Straßenbahn und eines Autos

Ludwigshafen (ots) - Am 11.09.2025 kam es um 13:30 Uhr an der Kreuzung Mundenheimer Straße und Von-Weber-Straße zur Fahrerflucht. Ein 36-Jähriger befuhr mit seinem Linienbus die Mundenheimer Straße Richtung Adlerdamm, als ein roter SUV an der Kreuzung nach links in die Von-Weber-Straße abbog und dem Busfahrer die Vorfahrt nahm. Der 36-Jährige musste mit dem Bus eine Gefahrenbremsung machen, um eine Kollision beider ...

