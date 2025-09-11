PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Einbruch in Kiosk in Neheim Ein bislang unbekannter Täter brach in einen Kiosk am Neheimer Markt ein. Am 11.09.2025 um 01:09 Uhr filmte die Überwachungskamera in dem Kiosk einen Mann, der sich gewaltsam Zutritt in den Verkaufsraum verschafft hatte. Der Unbekannte entwendete eine größere Anzahl Zigaretten und flüchtete in Richtung Apothekerstraße. Er wird wie folgt beschrieben:

   - schwarze Daunenweste
   - dunkle Hose
   - dunkler Kapuzenpullover
   - schwarze Kappe
   - helle Hautfarbe
   - trug einen hellen Beutel

Einbruch in Tischlerei in Herdringen

Bislang unbekannte Täter brachen in eine Tischleierei in der Wiebelsheidestraße ein. Im Zeitraum vom 09.09.2025 um 19:00 Uhr bis zum 10.09.2025 um 06:30 Uhr verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt in den Betrieb. Sie durchwühlten einige Räume und entwendeten Bargeld.

Versuchter Einbruch in eine Kindertageseinrichtung in Hüsten Bislang unbekannte Täter versuchten, in eine Kindertageseinrichtung am Berliner Platz einzubrechen. Im Tatzeitraum vom 09.09.2025 um 18:42 Uhr bis zum 10.09.2025 um 06:51 Uhr drangen der oder die Einbrecher auf das umzäunte Gelände der Kita ein. An mehreren Stellen versuchten sie, gewaltsam in das Gebäude zu gelangen. Dabei verursachten sie Sachschäden an zwei Türen und einem Fenster. Die Täter gelangten nicht ins Gebäude und flüchteten unerkannt.

Zeugen, die für die drei Sachverhalte Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg-Hüsten unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Schmallenberg

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus im Burgweg in Bad Fredeburg. Im Zeitraum vom 05.09.2025 um 19:00 Uhr bis zum 10.09.2025 um 12:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Einbrecher, in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Der oder die Täter versuchten, durch eine Terrassentür in die Wohnung zu gelangen. Die Tür hielt jedoch stand. Es wurde nichts entwendet.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974-969400 in Verbindung zu setzen.

Meschede

Einbruch auf Firmengelände eines Stromversorgers im Sophienweg. Im Zeitraum vom 09.09.2025 um 16:00 Uhr bis zum 10.09.2025 um 08:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Stromversorgers im Sophienweg in Meschede ein. Dort brachen der oder die Täter zwei Garagentore auf. Derzeit steht nicht fest, ob etwas entwendet wurde.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

