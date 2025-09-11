PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 21-jähriger Esloher wird verdächtigt, mit einem Auto und Anhänger vor der Polizei geflüchtet zu sein

Eslohe (ots)

Am gestrigen Abend gegen 22:55 Uhr befuhr ein Streifenwagen die B55 in Eslohe. Den Beamten kam ein Auto mit Anhänger entgegen. Der Fahrer beschleunigte augenscheinlich stark, nachdem er den Streifenwagen wahrgenommen hatte. Die Beamten versuchten, eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Hierzu gaben sie entsprechende Anhaltesignale über den Streifenwagen. Der Autofahrer missachtete diese Signale und flüchtete vor der Polizei. Der Sichtkotankt ging nach kurzer Zeit verloren. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten das Auto und der Anhänger auf einem Feldweg zwischen Bremke und Twismecke angetroffen werden. Der Fahrzeugführer war nicht mehr vor Ort. Den vermeintlichen Fahrer konnten die Beamten jedoch einige Zeit später an der Halteranschrift des abgestellten Autos antreffen. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass die angetroffene Person das flüchtige Auto mit Anhänger gefahren hat und dabei alkoholisiert war. Der Beschuldigte wurde zur Polizeiwache Meschede gebracht, wo ihm Blutproben entnommen wurden. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

