Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Schmallenberg (ots)

Am Samstag, den 06.09.2025, um 08:55 Uhr beabsichtigte eine 61-jährige Frau aus Schmallenberg, den Fußgängerüberweg auf der Weststraße mit ihrem Rollator zu überqueren. Ein weißes Auto näherte sich dem Fußgängerüberweg aus Richtung der Bahnhofstraße und fuhr die 61-jährige an. Hierdurch wurde sie leicht verletzt. Der Rollator wurde ebenfalls beschädigt. Das weiße Auto flüchtete daraufhin in Richtung der Straße "Unterm Werth", ohne sich um die 61-jährige zu kümmern. Bislang liegen keine weiteren Angaben zu Fahrer und Auto vor. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974-969400 in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell