PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Schmallenberg (ots)

Am Samstag, den 06.09.2025, um 08:55 Uhr beabsichtigte eine 61-jährige Frau aus Schmallenberg, den Fußgängerüberweg auf der Weststraße mit ihrem Rollator zu überqueren. Ein weißes Auto näherte sich dem Fußgängerüberweg aus Richtung der Bahnhofstraße und fuhr die 61-jährige an. Hierdurch wurde sie leicht verletzt. Der Rollator wurde ebenfalls beschädigt. Das weiße Auto flüchtete daraufhin in Richtung der Straße "Unterm Werth", ohne sich um die 61-jährige zu kümmern. Bislang liegen keine weiteren Angaben zu Fahrer und Auto vor. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974-969400 in Verbindung zu setzen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 11:49

    POL-HSK: Betrugsdelikt durch aufmerksamen Bankmitarbeiter verhindert

    Bestwig (ots) - Am Donnerstag, den 04.09.2025 um 15:20 Uhr suchte eine 84-jährige Dame aus Bestwig ein Bankunternehmen auf, um eine Überweisung zu tätigen. Zuvor wurde sie von einer bislang unbekannten Tatverdächtigen angerufen. Diese forderte einen Geldbetrag in Form von Mahngebühren aufgrund eines Gewinnspiels, an dem die Geschädigte teilgenommen haben soll. Im ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 08:20

    POL-HSK: Diebstahl auf Fahrradweg zwischen Bremke und Frielinghausen

    Eslohe (ots) - Im Zeitraum von Samstag, den 06.09.2025 um 12:00 Uhr, bis Sonntag, den 07.09.2025 um 17:00 Uhr, ereignete sich ein dreister Diebstahl auf einem Fahrradweg zwischen Bremke und Frielinghausen. Der Fahrradweg geht aus Richtung Bremke kommend in Fahrtrichtung Frielinghausen nach links von der B511 ab. Dort befindet sich eine Sitzgelegenheit mit einer Verkaufskiste und verbauter Geldkassette. In der Kiste ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren